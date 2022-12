Smog, in un anno 34 giorni sopra i limiti. Ma l’aria in città continua a migliorare

Al limite, ma al di sotto del tetto massimo concesso dalla normativa europea in fatto d’inquinamento. L’aria che si respira in città è un po’ più buona, o comunque meno cattiva, rispetto a 12 mesi fa. Il parametro sono le polveri sottili: nel 2022, con 34 giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo – su 35 concessi dall’Europa – Bergamo rientra per un soffio nei limiti, confermando il trend positivo degli ultimi anni. A dirlo l’analisi di Legambiente Lombardia sui dati Arpa 2022. Nel 2020 i livelli di particolato registrati dalle centraline dell’Arpa superarono i limiti per 46 giorni, mentre nel 2021 per 39, una settimana in meno, ma sempre al di sopra del tetto europeo. Quest’anno, a poche ore dal 31 dicembre, i livelli di concentrazione delle polveri sottili si sono ulteriormente abbassati e le previsioni meteo degli ultimi due giorni dell’anno fanno sperare che non ci saranno altri sforamenti. E dire che la performance avrebbe potuto essere addirittura migliore, se dal 20 al 24 dicembre le concentrazioni di smog non fossero schizzate oltre i limiti per 5 giorni consecutivi (salvo poi abbassarsi il giorno di Natale).