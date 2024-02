Smog, da sabato 10 febbraio stop alle limitazioni in Bergamasca

Una tregua, dopo il periodo più critico. Da sabato 10 febbraio stop alle limitazioni anti-smog in Bergamasca: il cambio meteorologico ha favorito una «discesa» delle polveri sottili, così terminano le misure temporanee che avevano previsto una stretta in particolare sulla circolazione dei veicoli più inquinanti e sull’utilizzo del riscaldamento. In Bergamasca le limitazioni di primo livello erano scattate il 30 gennaio, rafforzate dal 2 febbraio col secondo livello. I segnali di miglioramento si erano colti già dalla giornata di giovedì, come evidenziato dai dati dell’Arpa (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente): giovedì, infatti, la concentrazione media di Pm10 (la principale polvere sottile monitorata da queste rilevazioni) in Bergamasca è scesa a 41 microgrammi per metro cubo d’aria, di nuovo sotto il limite di quota 50. Il valore si manteneva consecutivamente sopra i limiti dal 23 gennaio, e così la «striscia nera» di sforamento è durata 16 giorni di fila.

È stato dunque un inizio d’anno particolarmente critico, dopo un 2023 che invece aveva fatto registrare i dati più incoraggianti da molti anni a questa parte. Vale anche per la città: se in tutto lo scorso anno i giorni di sforamento della centralina Arpa di via Garibaldi (la più critica) erano stati 21, da gennaio a oggi i limiti sono stati oltrepassati complessivamente per ben 23 giornate, dunque più che in tutto il 2023.

In Lombardia