Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 18 Gennaio 2026

Soccorso alpino, morti triplicati nel 2025: «Al Curò con le scarpe da ginnastica»

L’INTERVISTA. Le persone decedute sono state 24 a fronte delle 7 del 2024. Damiano Carrara, delegato della IV Orobica del Soccorso alpino: «Nonostante gli appelli ancora poco senso di responsabilità».

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un intervento del Soccorso alpino
Un intervento del Soccorso alpino

Ancora troppo elevato il numero di chi sottovaluta i pericoli della montagna. I soccorsi per ritardi, perdita dell’orientamento o sfinimento sono in aumento. Damiano Carrara, delegato del Soccorso alpino della IV Orobica, già l’anno scorso aveva sottolineato il problema.

Il dato più evidente è quello delle persone morte in montagna: 24 nel 2025 in tutta la provincia, a fronte delle 7 del 2024. La VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino è seconda in regione dietro la XIX Lariana, con 37 deceduti. Il numero comprende gli incidenti in montagna, in forra, in ambiente ipogeo ma anche i malori.

Leggi anche
Damiano Carrara
Damiano Carrara

Continuano ad aumentare gli interventi del Soccorso alpino per escursionisti che non hanno bisogno di cure mediche ma solo di essere recuperati e riportati a valle.

«Purtroppo, nonostante gli appelli, c’è sempre poca attenzione e poco senso di responsabilità. Vediamo persone non equipaggiate, che non pianificano le uscite, non si informano sul meteo e hanno solo guardato delle fotografie sui social. L’ultimo emblematico caso qualche giorno fa, quando siamo andati a prendere tre persone che erano arrivate sotto il rifugio Curò con le scarpe da ginnastica. Non essendoci la neve, la gente arriva abbastanza in quota e sembra tutto facile, ma bisogna fare i conti con il ghiaccio».

Come si dovrebbe programmare un’uscita in montagna?

«Ormai su internet ci sono tantissime fonti sui percorsi e sul meteo, le giornate adesso sono corte e fa buio presto, i tempi sono fondamentali. Poi serve l’abbigliamento adatto e soprattutto le scarpe giuste: pedule e scarponcini ma anche i ramponi. Informare sempre qualcuno del proprio percorso e se possibile non andare mai da soli. Scaricare sul cellulare le app gratuite con le cartografie o meglio ancora l’app GeoResQ, che aiuta a non perdersi e rientrare se c’è nebbia o buio facendo lo stesso percorso a ritroso, e facilita i soccorsi grazie alla localizzazione, che ci permette di avere l’ultima posizione nota di chi dobbiamo cercare».

Quanto aiuta la tecnologia?

«Molto: stiamo sviluppando sempre più l’utilizzo dei droni nelle ricerche e ci sono materiali e attrezzature tecniche e leggere che migliorano l’efficacia del servizio, come l’estricatore «Next» in carbonio per l’immobilizzazione dei pazienti e il loro trasporto anche con il verricello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Ambiente
natura
damiano carrara
soccorso alpino