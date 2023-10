Sole e pioggia. Poi l’arcobaleno - Le vostre foto

Un bellissimo spettacolo tipico della variabilità di questi giorni: la stagione autunnale ha fatto il suo esordio in maniera dirompente, con le prime piogge che ci hanno fatto compagnia per tutta la settimana, insieme ad un abbassamento delle temperature.

Segno tangibile della gran quantità di pioggia caduta i due sifoni che si trovano sulla sponda sinistra del Serio, di fronte al Ponte Nuovo, alle falde del Monte Redondo, in comune di Ardesio. Da circa un anno dagli stessi non fuoriusciva acqua. Probabilmente per la gran siccità che ha caratterizzato i primi mesi del 2023. Nei giorni scorsi si sono «risvegliati» e chi transitava sul Ponte Nuovo poteva ammirare l’abbondanza di acqua che usciva da questi sifoni. Nelle alte valli l’acqua è scesa in abbondanza e anche l’azione del vento si è però fatta sentire, visto che gli anemometri delle stazioni di montagna hanno registrato punte di velocità di 129 chilometri l’ora al rifugio Passo San Marco (alta Val Brembana), 113 a Capanna 2000, 89 alla Baita Termen (zona del Monte Pora), 77 a Valcava e 71 a Valbondione e Monte Misma.