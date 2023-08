Sosta in Città Alta: auto non solo alla Fara ma si potranno usare altri due parcheggi

Il parcheggio alla Fara ma non solo: anche il parking di via Tre Armi e quello di Largo Porta Sant’Alessandro (alla funicolare per San Vigilio, in pratica) sono fondamentali nella strategia della nuova mobilità per Città Alta.

Vigilerà un sistema elettronico

Anche dopo l’apertura del parking Fara sarà infatti possibile continuare ad accedere ai parking di via Tre Armi e Largo Porta Sant’Alessandro, anche durante gli orari di attivazione della Ztl che regola la salita verso Città Alta: sarà infatti attivo un sistema di «smarcamento» delle targhe per cui l’automobilista potrà superare il varco della Ztl al fine di utilizzare poi quei parcheggi (quando l’automobilista entra nel parcheggio, le telecamere «smarcano» la targa precedentemente letta al varco della Ztl). Un meccanismo in sostanza analogo a quanto già oggi avviene per il parking di via Borfuro (se si imbocca la Ztl e poi si utilizza il parking, non c’è la multa); dei pannelli indicheranno in tempo reale se i parcheggi sono «liberi» o «pieni».

Via i parcheggi a pagamento sulle Mura

In vista appunto del via libera per il parcheggio all’ex Faunistico, che entrerà in funzione nel corso del 2024, il Comune sta perfezionando la strategia sull’accessibilità al borgo storico. «Sulle Mura i posti blu scompariranno, ma saranno compensati dal parcheggio alla Fara e resterà possibile accedere ai parking di via Tre Armi e Funicolare: questi – spiega Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità – saranno i tre parcheggi di riferimento per l’accesso a Città Alta. Nei vari documenti presentati avevamo già ipotizzato che potesse esserci anche per via Tre Armi e Funicolare una gestione simile a ciò che si farà alla Fara, con una parte su prenotazione o convenzione e una parte a rotazione. In particolare questi due parcheggi potrebbero instaurare anche delle relazioni con le strutture ricettive e i ristoranti, così che anche in caso di chiusura di Città Alta sia garantito l’accesso a questi esercizi commerciali per i clienti che prenotano».

Accessi da gestire

«Con il Comune c’è una collaborazione proficua e positiva – commenta Marco Bonacorsi, titolare di Car Service Fly, la società che gestisce il parcheggio di via Tre Armi, e che da fine settembre gestirà anche il parking di Largo Porta Sant’Alessandro, per un totale di circa 150 posti auto –. Ci stiamo confrontando per definire le modalità migliori di accesso anche ai nostri parcheggi. Da parte nostra c’è anche l’idea di studiare specifiche convenzioni per il personale dell’Università e delle scuole di Città Alta, così come per gli studenti».

L’obbiettivo del Comune