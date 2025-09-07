Sotto il Monte, il cammino notturno dei pellegrini - Il video

Un lungo corteo di pellegrini ha iniziato nella serata di sabato 6 settembre il cammino notturno, giunto alla nona edizione, partendo dal Giardino della Pace a Sotto il Monte dove nel prato è stata stesa la grande bandiera della Pace che era già stata posta sulle Mura durante la giornata.

Il pellegrinaggio

(Foto di Colleoni) La messa alla Cornabusa

(Foto di Colleoni)

Il pellegrinaggio

Un cammino di 26 km nel buio e nel silenzio dietro la grande croce consegnata ai pellegrini dal Vescovo Francesco Beschi. Il pellegrinaggio, che è arrivato al santuario della Cornabusa domenica mattina (7 settembre), è stato preceduto dalla veglia ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese di Bergamo rappresentate da Padre Bogdan Filip (Parrocchia romena ortodossa di Bergamo) e padre Pavel David (Parrocchia romena ortodossa di Romano di Lombardia); dal Pastore Italo Pons (Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo), da Padre Giuseppe Henen (Responsabile della Comunità Copto-Ortodossa).

Semi da piantare