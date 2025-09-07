Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Sotto il Monte, il cammino notturno dei pellegrini

IL PELLEGRINAGGIO. Un lungo corteo, 26 km nel buio e nel silenzio dietro la grande croce consegnata ai pellegrini dal Vescovo Francesco Beschi.

Un lungo corteo di pellegrini ha iniziato nella serata di sabato 6 settembre il cammino notturno, giunto alla nona edizione, partendo dal Giardino della Pace a Sotto il Monte dove nel prato è stata stesa la grande bandiera della Pace che era già stata posta sulle Mura durante la giornata.

Il pellegrinaggio
Il pellegrinaggio
(Foto di Colleoni)
La messa alla Cornabusa
La messa alla Cornabusa
(Foto di Colleoni)

Il pellegrinaggio

Un cammino di 26 km nel buio e nel silenzio dietro la grande croce consegnata ai pellegrini dal Vescovo Francesco Beschi. Il pellegrinaggio, che è arrivato al santuario della Cornabusa domenica mattina (7 settembre), è stato preceduto dalla veglia ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese di Bergamo rappresentate da Padre Bogdan Filip (Parrocchia romena ortodossa di Bergamo) e padre Pavel David (Parrocchia romena ortodossa di Romano di Lombardia); dal Pastore Italo Pons (Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo), da Padre Giuseppe Henen (Responsabile della Comunità Copto-Ortodossa).

Semi da piantare

Monsignor Patrizio Rota Scalabrini ha commentato le letture evidenziando che «l’uomo non è padrone del mondo, ma ospite in questa terra, che è possibile la rigenerazione rendendo il deserto un giardino, ma non c’è autentico benessere senza giustizia». Un saluto è stato porto dal parroco monsignor Claudio Dolcini. Al termine della preghiera è stato distribuito ai partecipanti un piccolo segno come impegno e ricordo della veglia, ovvero un sacchettino con semi da piantare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Romano di Lombardia
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Cattolico Romana
Pavel David
Italo Pons
Bogdan Filip
Francesco Beschi
Patrizio Rota Scalabrini
Claudio Dolcini