Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notte

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso ai danni del bar all’interno del Parco Olmi. Si tratta di un cittadino italiano classe 1985 e di un cittadino tunisino, regolarmente presente in Italia, classe 1992.