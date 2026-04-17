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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notte

LA POLIZIA. Bloccati dalla Polizia dopo aver sfondato l’ingresso di un locale con un ariete improvvisato.

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Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notte
Gli attrezzi sequestrati dalla Polizia di Bergamo dopo il tentato furto a un esercizio commerciale del Parco Olmi

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso ai danni del bar all’interno del Parco Olmi. Si tratta di un cittadino italiano classe 1985 e di un cittadino tunisino, regolarmente presente in Italia, classe 1992.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero utilizzato una panca come ariete per sfondare la porta a vetri delle cucine del locale, tentando così di introdursi all’interno. L’azione è stata però interrotta dal tempestivo intervento delle Volanti, attivate dopo una segnalazione di un istituto di vigilanza privata.

Durante i controlli, uno dei fermati è stato trovato in possesso di un computer portatile di proprietà del Comune di Bergamo, sottratto da una saletta attigua al bar. Per lui anche una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e per violazione del Foglio di Via. L’altro è stato denunciato per inosservanza di un provvedimento di allontanamento. Convalidato l’arresto: per entrambi divieto di dimora in città.

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