Spaccio nella zona della stazione di Bergamo, arrestato un uomo

A pochi passi dalla stazione

L’intervento in via Bonomelli, a pochi passi dalla stazione, intorno alle 14.30 di martedì 14 aprile: gli agenti hanno notato un gruppo di persone, già note per il consumo di sostanze, radunate attorno a un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. Dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per la vendita. La successiva perquisizione ha permesso il ritrovamento di altri quantitativi della stessa sostanza, per un totale di circa 13 grammi, oltre a circa 50 grammi di hashish e 890 euro in contanti.