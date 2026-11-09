Spaccio zona stazione a Bergamo: 3 arresti e 126 pillole sequestrate

Tre uomini arrestati e 126 compresse di farmaci psicotropi sequestrate nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo. È il bilancio di un controllo effettuato nella notte del 6 novembre dai carabinieri della Sezione Radiomobile. I tre, due cittadini marocchini e un algerino tra i 21 e i 29 anni, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dei carabinieri vicino alla stazione

I militari hanno notato i tre all’incrocio tra via Angelo Maj e viale Papa Giovanni XXIII. Alla vista della pattuglia, gli uomini si sono separati tentando di allontanarsi in direzioni diverse. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 12 compresse di clonazepam, 114 di pregabalin da 300 milligrammi e 7,8 grammi di hashish.

Farmaci psicotropi e oltre 4mila euro in contanti

Le compresse erano suddivise in blister e nessuno dei tre ha esibito prescrizioni mediche. Il clonazepam, commercializzato come Rivotril, è una benzodiazepina classificata tra i medicinali soggetti alla normativa sugli stupefacenti. Il pregabalin, noto come Lyrica, è invece un farmaco soggetto a prescrizione che non rientra nelle medesime tabelle, ma il cui utilizzo improprio può comportare rischi di dipendenza.

Durante le perquisizioni sono stati trovati anche 4.470 euro in contanti, in parte nascosti negli indumenti intimi. Di questi, 4.350 euro sono stati sequestrati.

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