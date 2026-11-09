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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 09 Novembre 2026

Spaccio zona stazione a Bergamo: 3 arresti e 126 pillole sequestrate

L’OPERAZIONE. I carabinieri hanno fermato tre uomini tra i 21 e i 29 anni. Trovati anche hashish e oltre 4mila euro in contanti. Per tutti disposto il divieto di dimora in provincia.

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Redazione Web
Redazione Web
Spaccio zona stazione a Bergamo: 3 arresti e 126 pillole sequestrate
Le sostanze sequestrate a Bergamo nei pressi della stazione a tre spacciatori, oltre alla droga anche farmaci con effetti psicotropi

Bergamo

Tre uomini arrestati e 126 compresse di farmaci psicotropi sequestrate nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo. È il bilancio di un controllo effettuato nella notte del 6 novembre dai carabinieri della Sezione Radiomobile. I tre, due cittadini marocchini e un algerino tra i 21 e i 29 anni, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo dei carabinieri vicino alla stazione

I militari hanno notato i tre all’incrocio tra via Angelo Maj e viale Papa Giovanni XXIII. Alla vista della pattuglia, gli uomini si sono separati tentando di allontanarsi in direzioni diverse. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 12 compresse di clonazepam, 114 di pregabalin da 300 milligrammi e 7,8 grammi di hashish.

Farmaci psicotropi e oltre 4mila euro in contanti

Le compresse erano suddivise in blister e nessuno dei tre ha esibito prescrizioni mediche. Il clonazepam, commercializzato come Rivotril, è una benzodiazepina classificata tra i medicinali soggetti alla normativa sugli stupefacenti. Il pregabalin, noto come Lyrica, è invece un farmaco soggetto a prescrizione che non rientra nelle medesime tabelle, ma il cui utilizzo improprio può comportare rischi di dipendenza.

Durante le perquisizioni sono stati trovati anche 4.470 euro in contanti, in parte nascosti negli indumenti intimi. Di questi, 4.350 euro sono stati sequestrati.

Arresti convalidati, divieto di dimora in provincia

Il giudice ha convalidato i tre arresti, disponendo per tutti il divieto di dimora a Bergamo e nell’intera provincia. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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