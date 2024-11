Stop ai femminicidi: in 200 alla camminata in centro a Bergamo

Lo sport per dire basta alla violenza sulle donne : l’Associazione Podisti Insonni ha organizzato per il secondo anno la camminata non competitiva per tenere alta l’attenzione sulla violenza contro le donne. Circa 200 gli iscritti, donne ma anche molti gli uomini che hanno voluto far sentire il loro supporto nella mattinata di sabato 23 novembre e, per ognuno, un pettorale con il nome di una vittima di femminicidio.