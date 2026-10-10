Strade a 6 corsie coi bus al centro: a Nantes una corsa ogni 3 minuti
TRASPORTI. Il Busway, la prima linea Brt d’Oltralpe, compie vent’anni e funziona. Spazi più ampi, ma non solo: il Comune ha rivisto il piano di circolazione del traffico, limitato le auto in centro e introdotto le Ztl.Lettura 1 min.
Nantes (Francia)
Per quasi cinque chilometri la linea 4 del Busway di Nantes corre lungo un viale alberato, con gli autobus che viaggiano al centro della carreggiata ogni tre-quattro minuti, dall’alba a tarda notte. È la prima linea Brt di Francia, inaugurata vent’anni fa, e funziona come un tram su gomma: 15 fermate in sette chilometri, venti minuti per collegare i capolinea e circa 40mila passeggeri al giorno. Un modello che permette di capire come può funzionare anche la linea Brt di Bergamo.
Viabilità trasformata
La linea 4 collega il centro alla periferia sudorientale della città con una flotta di 25 autobus lunghi 24 metri. Il capolinea si trova a pochi passi dalla cattedrale, in una zona dove il traffico è molto ridotto. Prima di introdurre il Busway, il Comune ha infatti rivisto il piano della viabilità, ridotto progressivamente gli accessi al centro e gli stalli di sosta, accompagnando queste scelte con un potenziamento del trasporto pubblico. A completare il sistema c’è un parcheggio d’interscambio da mille posti, gratuito per gli abbonati.
La corsia non basta
È qui che l’esperienza di Nantes offre indicazioni utili anche per Bergamo. La corsia dedicata è una condizione essenziale, ma da sola non basta: servono frequenze elevate, collegamenti efficienti e una rete capace di offrire un’alternativa concreta all’automobile. Il Busway francese è il risultato di un percorso avviato quarant’anni fa, che ha progressivamente modificato il modo di muoversi in città.
© RIPRODUZIONE RISERVATA