Strade a 6 corsie coi bus al centro: a Nantes una corsa ogni 3 minuti

Per quasi cinque chilometri la linea 4 del Busway di Nantes corre lungo un viale alberato, con gli autobus che viaggiano al centro della carreggiata ogni tre-quattro minuti, dall’alba a tarda notte. È la prima linea Brt di Francia, inaugurata vent’anni fa, e funziona come un tram su gomma: 15 fermate in sette chilometri, venti minuti per collegare i capolinea e circa 40mila passeggeri al giorno. Un modello che permette di capire come può funzionare anche la linea Brt di Bergamo.

Viabilità trasformata

La linea 4 collega il centro alla periferia sudorientale della città con una flotta di 25 autobus lunghi 24 metri. Il capolinea si trova a pochi passi dalla cattedrale, in una zona dove il traffico è molto ridotto. Prima di introdurre il Busway, il Comune ha infatti rivisto il piano della viabilità, ridotto progressivamente gli accessi al centro e gli stalli di sosta, accompagnando queste scelte con un potenziamento del trasporto pubblico. A completare il sistema c’è un parcheggio d’interscambio da mille posti, gratuito per gli abbonati.

Ogni giorno trasporta circa 40mila passeggeri Lungo la linea, corsie riservate alle biciclette Il Busway di Nantes corre lungo un viale alberato che porta dal centro alla periferia

La corsia non basta

È qui che l’esperienza di Nantes offre indicazioni utili anche per Bergamo. La corsia dedicata è una condizione essenziale, ma da sola non basta: servono frequenze elevate, collegamenti efficienti e una rete capace di offrire un’alternativa concreta all’automobile. Il Busway francese è il risultato di un percorso avviato quarant’anni fa, che ha progressivamente modificato il modo di muoversi in città.