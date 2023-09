Sull’A4 con il monopattino, lo sconcerto di un autista: «Così poco può valere la nostra vita»

Un uomo, tutto vestito di bianco, è stato immortalato in uno scatto mentre percorreva il tratto urbano dell’A4 tra Bergamo e Milano, sulla tangenziale nei pressi di Cormano, nei giorni scorsi. Un tratto in cui è facile immettersi (perché non bisogna passare dal casello) e in cui è vietato circolare con il monopattino.