Superiori, promossi ai livelli pre-Covid. E aumentano gli studenti con il debito

Promossi e bocciati: i dati relativi agli scrutini appena conclusi confermano che la scuola è tornata a valutare come ai tempi prima della pandemia. I licei cittadini si confermano le scuole con la percentuale più alta di ammessi alla classe successiva (primeggiano il Falcone con l’81%, il Lussana con l’80% e il Secco Sardo con il 79,4%) ma quest’anno anche alcuni istituti tecnici e professionale mettono a segno risultati importanti , per esempio il Quarenghi con il 75,8% delle promozioni. La percentuale invece di studenti con giudizio sospeso, che a settembre sosterranno l’esame per recuperare i debiti, aumenta e si attesta su valori importanti (dal 10 al 28%), così come il prevalere delle bocciature in prima e terza. In generale le bocciature hanno percentuali esigue: dal 3 e 4% del Lussana e Sarpi all’11% del Vittorio Emanuele e del Manzù. Qui a lato la tabella con i risultati dei principali istituti cittadini che ci hanno fornito i dati.