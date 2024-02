T2, abbattuto filare di alberi. Teb: «Saranno rimpiazzati»

Un filare di alberi completamente tagliato in via De Gasperi a Valtesse , operazione propedeutica al cantiere della T2 . E sui social è subito polemica , con i cittadini che parlano di «scempio» e chiedono «perché le uniche piante che facevano ombra d’estate sono state abbattute».

Dalla Teb spiegano che a Valtesse, in corrispondenza della fermata Sant’Antonio, saranno messi a dimora 47 nuovi alberi e 24 arbusti, oltre a quelli previsti nei vari parcheggi e nell’area della fermata Bronzetti. La società ricorda che saranno realizzati 10 km di nuova pista ciclabile e sottolinea «i benefici green» della nuova tramvia, opera di forte impatto positivo dal punto di vista ambientale non solo perché il taglio degli alberi in via de Gasperi è ampiamente compensato dalle previste nuove piantumazioni, ma perché circoleranno meno auto».