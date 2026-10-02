Tadao Ando: «Giardini e spazi aperti, la “mia” Reggiani sarà luogo d’incontro»

Maestro Ando, quali caratteristiche dell’ex Reggiani l’hanno convinta ad accettare questo progetto e quale potenziale vi ha intravisto?

«Fin dai miei vent’anni, ho nutrito una profonda ammirazione per il design moderno italiano. L’architettura e il design che emergevano da Milano furono per me una straordinaria fonte di ispirazione quando ero giovane. Leggevo la rivista Domus ed ero affascinato dal lavoro di designer come Ettore Sottsass. In seguito, ho avuto l’opportunità di lavorare in Italia, a Treviso, Milano e Venezia. Attraverso queste esperienze, ho avuto modo di apprezzare ancora una volta la profondità della sua cultura e la ricchezza dell’artigianato che la sostiene. Ho imparato moltissimo dall’atteggiamento italiano di non limitarsi semplicemente a preservare ciò che è antico, ma di attribuirgli un nuovo ruolo e portarlo avanti verso la generazione successiva. Nell’ex fabbrica Reggiani, i tetti a shed, le strutture in cemento e acciaio, le ciminiere e altri elementi conservano ancora le tracce della lunga storia del fare e del lavorare che ha avuto luogo lì. Piuttosto che cancellare tutto questo e sostituirlo con qualcosa di completamente nuovo, ho voluto accogliere quei ricordi e sovrapporre ad essi una nuova architettura e nuove attività. Ho percepito un enorme potenziale in questo luogo, che ha fortemente stimolato la mia immaginazione».