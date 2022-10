Temperature e precipitazioni: ottobre, record che fanno paura

La meteorologia è certamente materia per esperti, ma è sotto gli occhi di tutti la pesante anomalia termica che il mese di ottobre ha registrato sull’intera Penisola. Anche la nostra provincia, naturalmente, è stata coinvolta dalle recenti vicende atmosferiche, davvero uniche nel panorama autunnale. Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare che questo mese di ottobre possa risultare il più caldo e siccitoso di sempre, cioè da quando esistono le osservazioni strumentali eseguite in modo costante (fine ’800 circa).