Tenta di strangolare una giovane per strada, in carcere 37enne: sarebbe la responsabile di altre due aggressioni

Tutto si è verificato in pochi secondi sul marciapiede della strada cittadina: una donna di 37 anni, italiana, si è avvicinata alla 22enne, una studentessa universitaria: l’ha afferrata alle spalle e con il laccio della felpa ha tentato di strangolarla. La giovane, colta alla sprovvista, non ha avuto il tempo di divincolarsi nè di chiedere aiuto: con il laccio che le impediva di respirare è riuscita però ad avere la prontezza di buttarsi sulla carreggiata attirando così l’attenzione degli automobilisti.

Alcuni passanti si sono così fermati per aiutarla mentre la 37enne è subito scappata verso via Mai, rintracciata poco dopo dai militari che sono accorsi sul luogo dell’aggressione, già nelle vicinanze per la loro attività di pattugliamento.

Immediati anche i soccorsi: la 22enne è stata trasferita in ospedale, all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, dove è stata medica: le sue condizioni non sono gravi nonostante il forte choc subìto. Per lei una prognosi di sette giorni.

La 37enne è stata rintracciata dai poliziotti, che l’hanno individuata grazie a una dettagliata descrizione dei testimoni e della vittima: la 37enne era in stato confusionale e dalle indagini avviate, sarebbe la responsabile di altre due aggressioni simili, avvenute lo scorso febbraio e il 16 maggio. Le forze dell’ordine hanno infatti rintracciato due denunce a carico di una donna ignota e avrebbero collegato alla 37enne questi ulteriori due casi di violenza. Rintracciate le due vittime, sempre giovani, avrebbero infatti riconosciuto la 37enne come presunta responsabile dei fatti.