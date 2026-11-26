Una pattuglia della polizia stradale di Bergamo ha rintracciato mercoledì pomeriggio a Dalmine (Bergamo) il 39enne ricercato per l’aggressione del 14 novembre a Tagliacozzo (L’Aquila). Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per l’ipotesi di tentato omicidio. L’uomo è stato condotto nel carcere di Bergamo.

Che cosa era successo a Tagliacozzo

La sera del 14 novembre un 42enne si era presentato al pronto soccorso di Tagliacozzo con ferite riconducibili a un’arma da taglio. Per le sue condizioni si era reso necessario il trasferimento all’ospedale di Avezzano, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 42enne era appena sceso dal proprio furgone quando è stato aggredito. A ricostruire l’accaduto sono stati i militari della stazione di Tagliacozzo e dell’aliquota operativa della compagnia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Avezzano.