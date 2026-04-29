Tentato omicidio e rapina a Brescia: fermato un 28enne residente a Bergamo, ferita una donna

È stato fermato dai carabinieri il presunto responsabile del tentato omicidio e della rapina avvenuti nella notte del 18 aprile scorso a Brescia. Si tratta di un 28enne marocchino, residente a Bergamo , raggiunto da un provvedimento di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Brescia ed eseguito nella serata del 23 aprile dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Brescia.

Tenta la rapina e aggredisce una donna

L’uomo avrebbe ferito la donna con un fendente e si sarebbe poi impossessato di circa 800 euro prima di fuggire

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe presentato a casa della vittima e, sotto la minaccia di un coltello, avrebbe tentato di farsi consegnare il denaro contante. Di fronte al rifiuto, l’avrebbe ferita con un fendente e si sarebbe poi impossessato di circa 800 euro prima di fuggire.