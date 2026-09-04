Ticket funghi, Val Brembana verso il record: «Prudenza e controlli»

Le abbondanti piogge di fine agosto hanno dato una decisa sterzata alla stagione micologica, che era stata invece in precedenza assolutamente avara di soddisfazioni. E con la comparsa dei funghi, la Comunità montana brembana ricorda le regole per appassionati e ricercatori, in previsione anche dell’aumento dei controlli per il pagamento del ticket.

Livelli record

I dati finora confermano l’andamento positivo degli ultimi anni, posizionando la campagna 2026 sui livelli record toccati nella stagione precedente – che si è chiusa con ben 5.125 ticket acquistati – grazie alla gestione associata tra 28 Comuni del territorio brembano.

«Trend persino in leggero aumento per la vendita dei ticket» «L’anno scorso abbiamo registrato la stagione migliore di sempre grazie alla convenzione tra le amministrazioni comunali, e quest’anno siamo pienamente in linea, con un trend persino in leggero aumento per la vendita dei ticket», spiega Fabio Bordogna, assessore della Comunità montana Valle Brembana.

Controlli straordinari per il rispetto delle regole

In campo Polizia provinciale e Carabinieri forestali: sanzioni da 50 a 100 euro per chi è sprovvisto del ticket «I boschi sono generosi e vogliamo dare un caloroso benvenuto a tutti i cercatori, ma ricordiamo che le regole vanno rispettate. Purtroppo da alcuni controlli in questa prima parte della stagione abbiamo visto che ci sono ancora persone che raccolgono i funghi senza pagare il permesso. Per questo abbiamo programmato un piano straordinario di verifiche sul campo». A pattugliare i boschi del comprensorio saranno, grazie alle convenzioni stipulate dalla Comunità montana, i Carabinieri Forestali e la Polizia provinciale, affiancati dal personale addetto dell’ente. Le sanzioni per chi viene sorpreso sprovvisto del titolo abilitante vanno da 50 a 100 euro, a cui si aggiungono il sequestro del «raccolto» e sanzioni proporzionali per il superamento del limite di raccolta, fissato a 3 chilogrammi al giorno per persona.

In primis la sicurezza: i consigli

Oltre alla regolarità dei permessi, la priorità assoluta dell’ente montano rimane la sicurezza di chi frequenta i sentieri ( proprio mercoledì 2 settembre un grave episodio si è verificato a Santa Brigida, con la caduta di un 74enne rimasto ferito in modo serio ).

«Fondamentale salire nei boschi ben equipaggiati» Bordogna invita alla prudenza ed evidenzia tra l’altro che «è fondamentale salire nei boschi ben equipaggiati, indossando calzature adeguate come scarponi, ed evitando in modo assoluto calzature inadatte come ciabatte o scarpe da ginnastica lisce. Prima di partire, raccomandiamo a tutti di installare sul cellulare l’applicazione gratuita GeoResQ, promossa dal Cai e dal Ministero del Turismo, strumento utilissimo per il tracciamento e l’invio immediato dei soccorsi in caso di emergenza».

In Valle Brembana tariffe invariate

I ticket di raccolta, validi in tutto il comprensorio, mantengono le tariffe invariate rispetto al 2025: 10 euro per il giornaliero, 20 per il settimanale, 40 per il mensile e 60 per l’annuale.

In Valle Seriana 7 Comuni introducono il contributo

Spostandoci in Valle Seriana, sono sette (Ardesio, Aviatico, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta e Valgoglio) i Comuni che hanno deciso di subordinare la raccolta di funghi al versamento di un contributo.

«L’inizio della stagione – fa sapere Pierino Bigoni del gruppo micologico Bresadola di Villa d’Ogna – non è stato dei migliori poiché i ritrovamenti sono risultati molto limitati. Lo dimostra anche il fatto che durante la nostra “Mostra del fungo e della natura” (tenutasi ad agosto e che quest’anno ha tagliato il prestigioso traguardo della cinquantesima edizione, ndr) siamo riusciti a esporre “solo” 274 specie quando, in anni con buone fioriture, abbiamo quasi raggiunto le 500 specie». Negli ultimi giorni la situazione è decisamente migliorata, anche se la comparsa sta ancora avvenendo a macchia di leopardo, con naturale prevalenza nelle vallate più umide.

Trovato un fungo del Madagascar

«Oltre ai tanto ricercati porcini – aggiunge Bigoni – segnalo che martedì 1 settembre un nostro socio ha trovato un esemplare di Favolaschia claudopus, fungo termofilo proveniente dal Madagascar e che si ritiene sia arrivato al porto di Genova con il legname; io lo avevo già individuato in Maresana, ad Alzano Lombardo, nel 2021, ma questo recente ritrovamento certifica come abbia ormai iniziato a fruttificare anche in Alta Valle Seriana».

Attivo l’ispettorato micologico