Cade mentre è in cerca di funghi ai Piani dell’Avaro, grave 65enne

Soccorsi in azione nella mattinata di mercoledì 2 settembre ai Piani dell’Avaro , nel territorio di Santa Brigida. Un uomo di 65 anni è caduto mentre era in cerca di funghi , rimediando diversi traumi.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso decollato da Bergamo, che ha poi trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.