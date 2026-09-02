Cade mentre è in cerca di funghi ai Piani dell’Avaro, grave 65enne
I SOCCORSI. L’uomo ha rimediato diversi traumi ed è stato portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII.Lettura meno di un minuto.
Santa Brigida
Soccorsi in azione nella mattinata di mercoledì 2 settembre ai Piani dell’Avaro, nel territorio di Santa Brigida. Un uomo di 65 anni è caduto mentre era in cerca di funghi, rimediando diversi traumi.
Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’elisoccorso decollato da Bergamo, che ha poi trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.
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