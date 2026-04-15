Tomba di Pamela Genini, tra chi indaga anche due carabinieri psicologi del Racis

In questo macabro giallo in cui si intrecciano diverse ipotesi, è importante capire chi potrebbe aver prelevato la testa di Pamela Genini e per quale motivo. Servono non solo le indagini tradizionali, le tecnologie e le analisi dei Ris, ma anche delle figure specializzate che aiutino gli inquirenti a delineare un quadro psicologico del sospettato, che ha materialmente agito o ha incaricato altri per farlo.

I carabinieri psicologi

Per questo motivo il sostituto procuratore Giancarlo Mancusi, che coordina le indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo e dei colleghi della Compagnia di Zogno, ha delegato a partecipare alle indagini anche personale del Reparto analisi criminologiche del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) di Roma. Si tratta di due carabinieri psicologi che sono stati chiamati ad affiancare i colleghi in considerazione della particolarità del reato commesso, la trafugazione della testa di un cadavere. Stanno partecipando alle audizioni e aiutando gli investigatori nell’interpretazione del reato e nella ricerca del sospettato, ma non sono stati utilizzati lunedì 13 aprile quando sono stati ascoltati per ore Francesco Dolci e i suoi genitori.

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