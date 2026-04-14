Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Aprile 2026

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo

IL CASO. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è stato ascoltato per ore dai carabinieri di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della salma della 29enne. Con lui anche i genitori.

Chiara Balducchi
Chiara Balducchi Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo
Pamela Genini, uccisa a 29 anni

Francesco Dolci è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai carabinieri del Comando di Bergamo, dal pomeriggio di lunedì 13 aprile. L’impresario edile di Sant’Omobono ed ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza e uccisa il 14 ottobre scorso a Milano dal 52enne Gianluca Soncin, è stato convocato in caserma con i genitori.

L’incontro è durato diverse ore fino a tarda sera. È arrivato in caserma nel pomeriggio per essere sentito dagli inquirenti.

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo
La caserma dei carabinieri di via delle Valli lunedì notte
(Foto di Colleoni)

Le indagini dopo la profanazione

Dal 23 marzo i carabinieri stanno cercando di fare luce sulla profanazione della salma della giovane, alla quale è stata asportata la testa. La scoperta era avvenuta durante il trasferimento del corpo nella cappella di famiglia. Nell’immediatezza la Procura aveva aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per vilipendio e sottrazione di cadavere.

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo
La tomba di Pamela Genini

Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi, titolare dell’inchiesta, prima di Pasqua aveva affidato l’incarico a due periti per effettuare accertamenti sul corpo e individuare eventuali tracce biologiche estranee. Mercoledì scorso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato eseguito l’esame autoptico, con il prelievo di campioni inviati ai carabinieri del Ris e agli esperti del Labanof – il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo – per l’analisi del Dna. Anche la Sezione scientifica dei carabinieri di Bergamo ha effettuato rilievi sul feretro, alla ricerca di eventuali tracce riconducibili a terze persone.

Nel pomeriggio di lunedì 13 aprile Dolci e i genitori si sono presentati in caserma, senza il loro legale, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. In tarda serata non erano ancora usciti, mentre gli investigatori continuano a ricostruire i contorni di questo giallo.

L’imprenditore, già nei giorni successivi al femminicidio, aveva più volte fornito la propria testimonianza, intervenendo anche pubblicamente. Dopo la profanazione, aveva ipotizzato un possibile «interesse economico» legato a «imprenditori del crimine», sostenendo inoltre che «Pamela aveva paura».

Nel tempo, lo stesso Dolci aveva anche fotografato il loculo della giovane per documentarne, a suo dire, uno stato di trascuratezza. In uno scatto dell’8 gennaio le viti della lapide provvisoria risultavano tutte presenti, mentre in un’immagine del 19 febbraio una appariva mancante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Strozza
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Sociale
Morte
Questioni sociali (generico)
Pamela Genini
Francesco Dolci
Gianluca Soncin
Giancarlo Mancusi
Cristina Cattaneo
Ris
Labanof
Università di Milano
Carabinieri