Pamela, l’amico chiarisce: «Nessuna dichiarazione spontanea ai carabinieri»

Si indaga sul macabro gesto avvenuto al cimitero d Strozza dove il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dall’ex, è stato profanato . I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pm Giancarlo Mancusi, sono al lavoro mentre il legale della famiglia non esclude «che dietro il raccapricciante episodio possano celarsi una mente pericolosa» e un atto riconducibile «a dinamiche di possesso deviate e a un pensiero disturbato e ossessivo nei confronti di Pamela, della sua immagine e della sua identità».

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La ricostruzione della profanazione

Secondo le prime ricostruzioni, l’operazione non sarebbe stata compiuta da un singolo individuo: l’entità dello scempio e il peso del feretro, stimato fino a 200 chili, suggeriscono infatti l’azione coordinata di più persone che avrebbero agito nel cuore della notte scavalcando le recinzioni della struttura. La procura, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per vilipendio e sottrazione di cadavere, in quanto la testa è stata portata via, disporrà degli accertamenti sulla salma di Pamela per cercare di risalire alla data in cui è stata profanata la sua tomba. Una tempistica che, al momento, è ampia: va dalla sepoltura del 24 ottobre scorso sino alla sera di domenica scorsa. Tutte le operazioni sono state svolte con cura: dal momento in cui la bara è stata presa, all’apertura con un flessibile, al taglio preciso e la sottrazione della testa, sino alla chiusura e risistemazione nel loculo. Azioni che fanno ipotizzare che, chi ha agito, non volesse che si scoprisse l’accaduto. E probabilmente, se lunedì non ci fosse stato il trasferimento dal feretro, dal loculo alla tomba di famiglia, probabilmente questa profanazione sarebbe rimasta nell’ombra. Sono stati gli incaricati del trasferimento che si sono accorti – grazie al loro occhio esperto – che c’era stata una possibile manomissione.