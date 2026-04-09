Strozza, i Ris a caccia del Dna di chi ha profanato il corpo di Pamela

Prende la strada di Parma e di Milano il giallo della decapitazione del cadavere di Pamela Genini. Mercoledì 8 aprile, durante l’esame autoptico eseguito all’ospedale Papa Giovanni, sono stati prelevati campioni sul corpo della 29enne e sui tessuti interni del feretro che ora saranno spediti ai carabineri del Ris e agli studiosi del Labanof (il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università di Milano diretto da Cristina Cattaneo) per l’estrazione del Dna, da comparare con il codice genetico della giovane assassinata dall’ex convivente Andrea Soncin a ottobre a Milano.

Un’indagine complessa

Qualora i due dati non coincidessero ci si troverebbe di fronte a materiale biologico di un estraneo. Il responsabile del macabro gesto? Non è automatico, perché potrebbe essere che appartenga agli addetti delle onoranze funebri o ad altre persone che hanno avuto a che fare con il corpo prima della tumulazione del 24 ottobre nel cimitero di Strozza oppure a coloro che si sono occupati dell’estumulazione il 23 marzo, quando fu scoperta la profanazione. Così come non sarebbe automatico risalire al responsabile, una volta individuato il profilo genetico estraneo. Servirebbero infatti nuove comparazioni. La prima mossa sarebbe quella di inserire il Dna ignoto nella banca dati dei pregiudicati. Se non sortissero risultati, comincerebbero allora le comparazioni con persone che stanno ruotando intorno a questo giallo finora privo di indagati. Nei giorni scorsi i carabinieri della sezione scientifica di Bergamo hanno compiuto rilievi esterni sul feretro, estrapolando campioni che prossimamente verranno lavorati in laboratorio. Anche in questo caso è caccia al Dna di terze persone.

La vite mancante