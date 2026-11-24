Quanto conosciamo davvero Bergamo e la sua provincia? Tra aneddoti, personaggi, avvenimenti memorabili e curiosità tutte da scoprire, torna «Accadde davvero a Bergamo», l’iniziativa de L’Eco di Bergamo che accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta del nostro territorio, tra passato e presente. Da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre pubblicheremo ogni giorno, sulle pagine del quotidiano e sul nostro sito, un articolo per conoscere meglio la Bergamasca, la sua storia e le sue peculiarità. Dieci appuntamenti tutti da leggere, prestando un pizzico di attenzione in più ai dettagli: saranno proprio quelli a fornire gli indizi per partecipare al «Quiz Eco».

Nella scorsa edizione abbiamo ripercorso, tra le altre, le emozioni del ritorno dell’Atalanta in Europa nel 2017, il trasloco dell’ospedale dai Riuniti al Papa Giovanni XXIII, la straordinaria installazione di Christo sul lago d’Iseo e il grande abbraccio delle Mura veneziane. Non sono mancati approfondimenti sulle tradizioni locali, come la storia della torta Donizetti e dell’antico gioco del Pirlì.

Il «Quiz Eco» è una delle modalità del «Gioco de L’Eco», lo storico concorso del nostro quotidiano che anche quest’anno, dal 19 ottobre, tiene compagnia ai lettori con tanti premi in palio: dalle gift card del centro commerciale Le Due Torri ai soggiorni a San Pellegrino Terme, fino all’ambitissima Peugeot 208.

Il quiz per vincere