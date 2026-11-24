Torna «Accadde davvero a Bergamo» con il Quiz Eco
IL CONCORSO. Dal 24 novembre dieci articoli tra storia e curiosità di Bergamo e provincia. Dal 4 dicembre il Quiz Eco: in palio 14 buoni spesa da 100 euro.Lettura 1 min.
Quanto conosciamo davvero Bergamo e la sua provincia? Tra aneddoti, personaggi, avvenimenti memorabili e curiosità tutte da scoprire, torna «Accadde davvero a Bergamo», l’iniziativa de L’Eco di Bergamo che accompagna i lettori in un viaggio alla scoperta del nostro territorio, tra passato e presente. Da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre pubblicheremo ogni giorno, sulle pagine del quotidiano e sul nostro sito, un articolo per conoscere meglio la Bergamasca, la sua storia e le sue peculiarità. Dieci appuntamenti tutti da leggere, prestando un pizzico di attenzione in più ai dettagli: saranno proprio quelli a fornire gli indizi per partecipare al «Quiz Eco».
Nella scorsa edizione abbiamo ripercorso, tra le altre, le emozioni del ritorno dell’Atalanta in Europa nel 2017, il trasloco dell’ospedale dai Riuniti al Papa Giovanni XXIII, la straordinaria installazione di Christo sul lago d’Iseo e il grande abbraccio delle Mura veneziane. Non sono mancati approfondimenti sulle tradizioni locali, come la storia della torta Donizetti e dell’antico gioco del Pirlì.
Il «Quiz Eco» è una delle modalità del «Gioco de L’Eco», lo storico concorso del nostro quotidiano che anche quest’anno, dal 19 ottobre, tiene compagnia ai lettori con tanti premi in palio: dalle gift card del centro commerciale Le Due Torri ai soggiorni a San Pellegrino Terme, fino all’ambitissima Peugeot 208.
Il quiz per vincere
Da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre, nella pagina dedicata al concorso, sarà pubblicata ogni giorno una domanda relativa agli articoli di «Accadde davvero a Bergamo». Per partecipare basterà essere in possesso della cartella del «Gioco de L’Eco», anche senza aver raccolto tutti i bollini fedeltà, e incollare negli appositi spazi, rispettando l’ordine di pubblicazione delle domande, i bollini corrispondenti alle risposte esatte. Dal 10 dicembre gli abbonati digitali potranno invece rispondere attraverso lo sfogliatore del quotidiano. In palio 14 buoni spesa da 100 euro ciascuno da utilizzare alle Due Torri di Stezzano, sette riservati ai partecipanti all’edizione cartacea e altrettanti a quelli dell’edizione digitale. Un’occasione per divertirsi, riscoprire le vicende più singolari della Bergamasca e guardare con occhi nuovi ai luoghi in cui viviamo.
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