Torna il Gioco de L’Eco: in palio 175 gift card, vacanze e un’auto

Sta per tornare Il Gioco de L’Eco, storico concorso del giornale che prenderà il via lunedì 19 ottobre, giorno in cui, acquistando il quotidiano, troverete il vostro adesivo fortunato, da conservare per tutta la durata del gioco.

Il concorso vi farà compagnia per sette settimane e sono tantissimi i premi in palio: 175 gift card, dal valore di 200 euro ciascuna, da utilizzare presso lo Shopping Center Le Due Torri di Stezzano, sette voucher validi per un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme e una bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo, super premio finale del concorso.

Come si gioca

Vi serve soltanto una cartella e un adesivo colorato con un numero fortunato. Da lunedì 19 ottobre fino a domenica 6 dicembre, ogni giorno, nella pagina dedicata al concorso, troverete un bollino da ritagliare e incollare sulla vostra cartella.

Durante queste sette settimane, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, stampato sull’adesivo colorato o ricevuto via mail se siete giocatori digitali, con l’elenco di venti numeri pubblicato nelle pagine del concorso. Se nell’elenco trovate il vostro numero, e avete tutti i bollini fino a quel momento pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione (entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì). Vinceranno una gift card Le Due Torri i cinque che si trovano più in alto nell’elenco tra i partecipanti che hanno telefonato.

Ogni sabato trovate un elenco pubblicato di dieci numeri e in palio c’è un soggiorno di due giorni per due persone all’Albergo Ristorante Bigio di San Pellegrino Terme. Se vedete il vostro numero fortunato chiamate lo 035.386.303 il lunedì successivo entro le 13. Il premio andrà al potenziale vincitore il cui numero è più in alto nell’elenco. Il super premio finale è la bellissima Peugeot 208 della concessionaria Autoghinzani Bergamo. Provare a vincerla è semplicissimo: dovete collezionare tutti i 49 bollini sulla vostra cartella e la dea bendata della fortuna potrebbe farvi visita.

Le date da ricordare

È fondamentale acquistare la copia di lunedì 19 ottobre perché solo quel giorno troverete l’adesivo colorato con il numero fortunato. Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre, invece, con il giornale troverete la cartella. Se siete abbonati alla versione cartacea del quotidiano, venerdì 16 ottobre riceverete la cartella e l’adesivo fortunato. Chi ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola deve ricordarsi di chiedere all’edicolante.

E gli abbonati digitali?

Giovedì 15 ottobre riceverete una mail e vi basterà cliccare su «Voglio giocare». Avrete un numero fortunato per le estrazioni giornaliere e sarete conteggiati anche per quella finale, che mette in palio l’automobile ed eventuali premi settimanali - gift card e soggiorni - non assegnati. Per partecipare è necessario disporre di un abbonamento digitale che copra tutta la durata del gioco.

Il Quiz Eco

Nell’ultimo scorcio di concorso, vi farà compagnia anche la modalità Quiz Eco. Dovrete prestare attenzione alla rubrica «Accadde davvero a Bergamo», pubblicata da martedì 24 novembre a giovedì 3 dicembre, sul giornale ma anche online sul sito. Sono articoli legati a fatti, eventi, curiosità del passato.