Torna la Corri dog: domenica la camminata per gli amici a quattro zampe

Bergamo, per un giorno, diventa città a quattro zampe con la presenza di cani «speciali» . Eroi di tutti i giorni che per migliaia di persone sono diventati i loro occhi e il loro «amico» fedele che gli permette di vivere in totale autonomia: di andare al lavoro, di prendere i mezzi pubblici, di viaggiare, di uscire con gli amici. Di avere una vita lavorativa e sociale come tutti. Saranno i cani guida i veri protagonisti di questa giornata di festa e di solidarietà. L’appuntamento è per il 15 maggio quando Bergamo ospiterà l’ottava edizione di «Corri Dog». Una sorta di carica dei 101 aperta a tutti i cani di tutte le razze e di tutte le età. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Bergamo, con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Bergamo, in collaborazione con diverse realtà associative che gravitano nel mondo della cinofilia.