Torna la StraBergamo: il Sentierone e Città Alta pieni di colore - Foto e video

A tre anni di distanza dall’ultima volta, nelle vie del capoluogo orobico sono tornati ad esplodere i colori della StraBergamo. Oggi è in programma la 44esima edizione della marcia non competitiva che si snoda per tutta la nostra città. Consistente, complice la domenica di sole, la partecipazione dei bergamaschi per quest’appuntamento capace di coinvolgere nella sua storia sempre migliaia di persone. Per evitare assembramenti la partenza di stamattina non è stata vincolata ad un orario preciso ma resa libera tra le 7,30 (quando c’è stata anche una messa d’apertura in piazza Vittorio Veneto) e le 9.