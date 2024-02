Torna la neve in montagna sopra i mille metri, pioggia e strade allagate in provincia - Foto e video

La neve ha iniziato a imbiancare anche le quote più basse delle Orobie. Dopo la pioggia intensa che nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio ha interessato tutta la pianura e la fascia collinare, dalla serata di ieri i fiocchi sono caduti in montagna dai mille metri in su. E stamattina (venerdì 23 febbraio), da Foppolo a Colere, gli abitanti delle valli si sono svegliati immersi in qualche decina di centimetri di neve.

A Valbondione, in mattinata, si ammira un manto nevoso di 20 centimetri. Dai dati Arpa delle 8 di venerdì 23 febbraio risultano 52 centimetri di neve in quota a Colere, 57 al Curò e 46 al Fregabolgia.

Si spala la neve a Foppolo

(Foto di Valbrembanaweb) La perturbazione continuerà anche nel weekend e i primi giorni della prossima settimana. Nel video qui sotto, la neve al rifugio Mirtillo di Lizzola, a quota 2.000 metri.

Intanto continua a piovere anche in città e provincia: traffico rallentato in mattinata e qualche allagamento. I lettori ci segnalano in particolare una situazione critica in via Rigla tra Ponteranica e Sorisole: guarda le foto.

La situazione in via Rigla a Sorisole

Allerta arancione in Lombardia

In Lombardia la sala della Protezione civile ha emesso un’allerta arancione rischio idrogeologico, un’allerta gialla rischio idraulico e un’allerta gialla rischio vento forte. L’approfondimento di una depressione Nordatlantica verso il Mediterraneo - si legge nel bollettino - spinge un flusso Sud occidentale instabile ed in intensificazione verso l’arco Alpino: precipitazioni diffuse su rilievi e pianura occidentale dal pomeriggio di giovedì 22 febbraio.

Neve al Magnone di Colere (1030 metri) al risveglio di venerdì 23 febbraio

(Foto di Alfio Belingheri) Quota neve attesa tra 1.200 e 1.600 metri nel corso della giornata di venerdì 23 febbraio. Venti in rinforzo da Sud, in particolare sull’Appennino oltre 600 metri e sulle cime Alpine e Prealpine inizialmente oltre 1500 metri, dalle 21 anche a quote inferiori (800 metri); in pianura vento in rinforzo da Est in serata.

Venerdì la fase più intensa