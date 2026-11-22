Con la riapertura completa del ponte di via San Bernardino, dopo quasi un anno e mezzo di lavori per il cantiere Rfi Bergamo-Ponte San Pietro, il traffico è tornato ad essere un po’ meno congesionato. È quanto rilevano i primissimi dati del monitoraggio che il Comune sta conducendo in diverse zone dell’area urbana, con attenzione alle strade interessate dall’e-Brt e alle principali direttrici che confluiscono nei nodi coinvolti dagli interventi.

Numeri in calo

I numeri, emersi venerdì a Brembate Sopra a margine dell’incontro sul trasporto ferroviario, indicano che nelle prime tre settimane di novembre, nelle ore di punta, gli automobilisti hanno impiegato meno tempo per percorrere le strade monitorate: i ritardi dovuti al traffico sono diminuiti del 36% rispetto all’inizio dell’anno scolastico, quando il ponte era aperto soltanto in uscita verso Colognola, e del 47% rispetto alle prime settimane scolastiche di settembre 2025, quando era completamente chiuso.

«Miglioramento marcato»

«Questo mostra che, a fronte di ritardi sostanzialmente stabili nell’area urbana - spiega l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda -, quella che possiamo chiamare “area e-Brt” mostra un miglioramento marcato. La raccolta dei dati sarà completata a breve e permetterà di capire meglio le dinamiche del traffico rispetto alle modifiche introdotte in questi mesi».

Nel resto della rete urbana monitorata, invece, i minuti di ritardo sarebbero aumentati del 2,9% rispetto a settembre 2026 e diminuiti del 7,3% rispetto a settembre 2025. In altre parole, mentre nelle altre zone della città la situazione sarebbe rimasta sostanzialmente stabile, nelle strade interessate dall’e-Brt si sarebbe registrato un miglioramento.

Le rilevazioni dai TomTom

Numeri che, tuttavia, vanno presi con una buona dose di cautela, soprattutto perché l’impressione è che il traffico in città sia ancora parecchio sostenuto. L’indicatore utilizzato dal Comune non misura infatti le auto in circolazione, ma somma i minuti di ritardo rilevati ogni 15 minuti dai sistemi TomTom rispetto ai tempi di percorrenza abituali. La ricerca non permette quindi di stabilire direttamente se il traffico sia davvero diminuito, oppure se gli automobilisti abbiano scelto altri percorsi. L’analisi prende in considerazione soprattutto le strade a nord della ferrovia (via San Giorgio, via Simoncini, via Bonomelli e via Paleocapa), l’asse di via Moroni e via Grumello e alcune delle principali vie di accesso ai nodi coinvolti: via Autostrada, via Zanica, via San Giovanni Bosco, via Gavazzeni e via Carducci.

Per il confronto sono stati utilizzati i dati ricavati dai navigatori e dalle scatole nere installate sui veicoli, relativi ai giorni feriali tra le 7 e le 10 del mattino. Sono stati messi a confronto tre periodi di tre settimane: l’inizio dell’anno scolastico 2025, con via San Bernardino completamente chiusa; lo stesso periodo del 2026, quando si poteva transitare soltanto in uscita; e le prime tre settimane di novembre, dopo la riapertura in entrambe le direzioni.

Risultati preliminari

Si tratta ora di verificare questi dati confrontando periodi più omogenei e integrando i numeri sui ritardi con quelli sui flussi. Secondo quando emergerebbe finora, le difficoltà dei mesi scorsi non sarebbero dovute dunque solo all’e-Brt; già nelle prime tre settimane scolastiche di quest’anno, infatti, i ritardi erano inferiori del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il ponte era chiuso del tutto.