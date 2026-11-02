Bergamo, Ponte di San Bernardino riaperto: primi benefici per traffico e negozi

La situazione in via San Bernardino, a Bergamo, è sotto controllo nella giornata di lunedì 2 novembre. Dopo la riapertura del ponte ferroviario si notano i primi effetti positivi sul traffico e sulle attività commerciali. Una prima indicazione incoraggiante, che andrà verificata nel corso della settimana: questi sono ancora giorni di ponte e la situazione dovrà essere valutata con le scuole a pieno regime.