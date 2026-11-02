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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 02 Novembre 2026

Bergamo, Ponte di San Bernardino riaperto: primi benefici per traffico e negozi

LA VIABILITÀ. Situazione sotto controllo lunedì 2 novembre. Residenti e commercianti soddisfatti, ma la verifica sarà con le scuole a pieno regime.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web -Davide Amato
Redazione Web -Davide Amato
Bergamo, Ponte di San Bernardino riaperto: primi benefici per traffico e negozi
L’apertura alle auto del ponte, il 31 ottobre
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La situazione in via San Bernardino, a Bergamo, è sotto controllo nella giornata di lunedì 2 novembre. Dopo la riapertura del ponte ferroviario si notano i primi effetti positivi sul traffico e sulle attività commerciali. Una prima indicazione incoraggiante, che andrà verificata nel corso della settimana: questi sono ancora giorni di ponte e la situazione dovrà essere valutata con le scuole a pieno regime.

San Bernardino, sollievo per residenti e commercianti

Residenti e commercianti accolgono con soddisfazione il ripristino del collegamento e vedono «la luce in fondo al tunnel dopo tanto disagio». Per le attività della zona, penalizzate dalla lunga interruzione della viabilità, la riapertura rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità. Soddisfatti anche gli anziani, che possono contare su un passaggio più agevole negli spostamenti quotidiani.

La riapertura dopo 424 giorni

Il transito in entrambe le direzioni è stato ripristinato venerdì 30 ottobre alle 19, dopo 424 giorni di chiusura. Ad accogliere la riapertura anche i clacson degli automobilisti in attesa. L’intervento rientra nei lavori per il raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte San Pietro, affidati da Rfi all’impresa D’Agostino e segnati da ripetuti rinvii.

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I lavori proseguono fino a giugno 2027

La riapertura non conclude il cantiere, che proseguirà fino a giugno 2027. Da metà gennaio sono previste chiusure notturne per demolire le strutture esistenti. Dalla fine dello stesso mese, per circa sessanta giorni, i lavori interesseranno nuovamente il fornice ovest: il transito nelle due direzioni sarà garantito attraverso quello est.

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