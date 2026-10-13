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Cronaca / Bergamo Città Martedì 13 Ottobre 2026

Tram Bergamo-Villa d’Almè, dal 19 ottobre messa in tensione delle linee elettriche

L’ANNUNCIO. Entrano in vigore importanti disposizioni di sicurezza, in particolare all’altezza degli attraversamenti stradali.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Tram Bergamo-Villa d’Almè, dal 19 ottobre messa in tensione delle linee elettriche
La fermata d’interscambio «Bronzetti-Arena»
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Dalle 8 di lunedì 19 ottobre le linee aeree di contatto e alimentazione della nuova linea T2 di Teb saranno permanentemente sotto tensione, lungo la tratta dalla fermata «Bronzetti Arena», in via Bronzetti, e Villa d’Almè.

Le disposizioni di sicurezza

L’attivazione comporta l’entrata in vigore di precise disposizioni di sicurezza, con particolare attenzione agli attraversamenti stradali. Sarà necessario - spiega Teb in una nota - «evitare qualsiasi contatto, diretto o indiretto, con i conduttori e le apparecchiature della linea tramviaria, nonché mantenere una distanza di almeno tre metri dalla linea aerea. Il contatto con i componenti elettrici, anche attraverso oggetti e attrezzi, può provocare conseguenze gravissime, fino alla morte».

Per chi guida

Con particolare attenzione per chi è alla guida: eventuali carichi trasportati dovranno rispettare i limiti di altezza previsti dal Codice. Necessario anche evitare di toccare qualsiasi oggetti che si trovasse a contatto con la linea elettrica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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