Tram di Bergamo, T1 e T2 verso una rete unica: dalla Regione 6,5 milioni

Regione Lombardia stanzia 6,5 milioni di euro per adeguare e potenziare la rete tranviaria bergamasca, favorendo l’integrazione tra la linea T1 Bergamo-Albino e la nuova T2 Bergamo-Villa d’Almè. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che dà il via libera allo schema di accordo con il Comune di Bergamo per la realizzazione degli interventi. Il cronoprogramma prevede l’avvio di tutti gli interventi entro il 31 ottobre 2027 e il completamento entro il 30 novembre 2028.