Tram di Bergamo, T1 e T2 verso una rete unica: dalla Regione 6,5 milioni
I FONDI. Nuovi fondi per integrare la linea Bergamo-Albino con la futura Bergamo-Villa d’Almè. Interventi al via entro ottobre 2027, conclusione prevista nel 2028.Lettura meno di un minuto.
Regione Lombardia stanzia 6,5 milioni di euro per adeguare e potenziare la rete tranviaria bergamasca, favorendo l’integrazione tra la linea T1 Bergamo-Albino e la nuova T2 Bergamo-Villa d’Almè. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, che dà il via libera allo schema di accordo con il Comune di Bergamo per la realizzazione degli interventi. Il cronoprogramma prevede l’avvio di tutti gli interventi entro il 31 ottobre 2027 e il completamento entro il 30 novembre 2028.
Le risorse regionali - viene spiegato in un comunicato di Regione Lombardia - finanzieranno le opere necessarie a garantire l’interoperabilità delle due linee, che costituiranno un’unica rete tranviaria integrata. Gli interventi rispondono alle esigenze evidenziate dal Comune e dalla Provincia di Bergamo in vista dell’entrata in esercizio della T2, i cui principali lavori infrastrutturali finanziati dal Pnrr si sono conclusi il 30 giugno 2026 e il cui avvio del servizio è subordinato alla conclusione dei collaudi e all’acquisizione delle ultime autorizzazioni.
«Con questo ulteriore stanziamento, che si somma ai precedenti 40 milioni di euro stanziati per contribuire alla realizzazione della linea T2 Bergamo-Villa d’Almé - evidenzia l’assessore Terzi - Regione Lombardia mette a disposizione nuove risorse concrete per accompagnare il potenziamento del sistema tramviario bergamasco, rispondendo alle necessità segnalate dal territorio. L’obiettivo è garantire la piena integrazione tra la T1, in esercizio dal 2009, e la nuova T2, attraverso interventi che consentiranno alle due linee di funzionare come un’unica rete».
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