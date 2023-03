Tre anni senza don Fausto, Messa e concerto per ricordarlo

Il prossimo 23 marzo saranno trascorsi tre anni dalla scomparsa di don Fausto Resmini, tre anni in cui non si è smesso di ricordarlo con le sue stesse parole: «A te Signore che hai preso la mia vita, e ne hai fatto molto di più, la mia totale riconoscenza». Per rendergli nuovamente omaggio, proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa, al Patronato San Vincenzo di Sorisole, alle 20.30, sarà celebrata una Messa in suo suffragio: di fronte al vicario generale monsignor Davide Pelucchi, non mancheranno i «suoi» ragazzi, ma anche sacerdoti, volontari, operatori della comunità e quanti gli hanno voluto bene». «Sarà una Messa in suo ricordo – dice don Dario Acquaroli, direttore del Patronato San Vincenzo di Sorisole –, un ringraziamento e una preghiera per lui».