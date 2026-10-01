Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Treni, autunno caldo per 4 linee. Dal 1° ottobre modifiche alle corse

CANTIERI. ll motivo è un intervento di manutenzione programmata – in capo a Rfi – tra le stazioni di Verdello e Cassano d’Adda, con impatti complessivamente su un centinaio di corse a seconda del periodo.

Lettura 1 min.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Treni, autunno caldo per 4 linee. Dal 1° ottobre modifiche alle corse
Le modifiche alle corse in vigore fino al 3 dicembre

In teoria, è l’estate la stagione degli interventi di manutenzione ferroviaria. Ma evidentemente c’è una «coda» anche all’inizio dell’autunno: se ne accorgeranno i pendolari delle linee che passano da Bergamo, Treviglio, Pioltello e Milano, perché dall’1 ottobre e fino al 3 dicembre sono previste diverse variazioni rispetto al cronoprogramma consueto. Il motivo è un intervento di manutenzione programmata – in capo a Rfi – tra le stazioni di Verdello e Cassano d’Adda, con impatti complessivamente su un centinaio di corse a seconda del periodo.

Quattro le linee interessate, tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e sulla app di Trenord. Le modifiche interesseranno soprattutto i treni del mattino presto (principalmente tra le ore 5 e le 6) o della tarda serata (dalle 21 in poi), salvaguardando fasce più frequentate. La Bergamo-Milano via Treviglio avrà i cambiamenti maggiori: in molti casi ci saranno anticipi o posticipi di 4 o 5 minuti nell’orario di arrivo o partenza di un treno, mentre i risvolti più consistenti riguarderanno le corse con numerazione 2247 (ci sarà bus sostitutivo tra Treviglio e Bergamo nei giorni feriali fino al 26 novembre), 2243 (bus sostitutivo tra Verdello e Bergamo fino al 3 dicembre), 2212 (bus sostitutivo tra Bergamo e Treviglio il 2, 3, 6, 27, 28 e 29 ottobre) e 2246 (bus sostitutivo tra Bergamo e Verdello o Treviglio fino al 3 dicembre).

Sulla Brescia-Treviglio-Milano ci sarà solo una modifica alla corsa numero 10911 (la Milano Centrale-Brescia delle 00,15, che serve anche le stazioni della Bassa), che non fermerà a Cassano d’Adda e Melzo fino al 26 novembre nei giorni feriali.

Bergamo-Treviglio

Per la Bergamo-Treviglio ci saranno prevalentemente dei posticipi di 5 minuti nell’arrivo a destinazione o anticipi di 5 minuti nell’orario di partenza, ma senza interruzioni nelle tratte.
Infine, sulla linea suburbana Treviglio-Varese via Milano Passante la corsa 24583 (Varese-Treviglio delle 22,12) non fermerà a Melzo, Pozzuolo, Trecella e Cassano d’Adda dal lunedì al venerdì fino al 25 novembre, ma avrà dei bus sostitutivi nel segmento interrotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Melzo
Milano
Pioltello
Treviglio
Verdello
Trasporti
Economia, affari e finanza
Trenord