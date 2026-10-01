Treni, autunno caldo per 4 linee. Dal 1° ottobre modifiche alle corse

In teoria, è l’estate la stagione degli interventi di manutenzione ferroviaria. Ma evidentemente c’è una «coda» anche all’inizio dell’autunno: se ne accorgeranno i pendolari delle linee che passano da Bergamo, Treviglio, Pioltello e Milano, perché dall’1 ottobre e fino al 3 dicembre sono previste diverse variazioni rispetto al cronoprogramma consueto . Il motivo è un intervento di manutenzione programmata – in capo a Rfi – tra le stazioni di Verdello e Cassano d’Adda, con impatti complessivamente su un centinaio di corse a seconda del periodo.

Quattro le linee interessate, tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e sulla app di Trenord. Le modifiche interesseranno soprattutto i treni del mattino presto (principalmente tra le ore 5 e le 6) o della tarda serata (dalle 21 in poi), salvaguardando fasce più frequentate. La Bergamo-Milano via Treviglio avrà i cambiamenti maggiori: in molti casi ci saranno anticipi o posticipi di 4 o 5 minuti nell’orario di arrivo o partenza di un treno, mentre i risvolti più consistenti riguarderanno le corse con numerazione 2247 (ci sarà bus sostitutivo tra Treviglio e Bergamo nei giorni feriali fino al 26 novembre), 2243 (bus sostitutivo tra Verdello e Bergamo fino al 3 dicembre), 2212 (bus sostitutivo tra Bergamo e Treviglio il 2, 3, 6, 27, 28 e 29 ottobre) e 2246 (bus sostitutivo tra Bergamo e Verdello o Treviglio fino al 3 dicembre).