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Cronaca / Bergamo Città Martedì 09 Giugno 2026

Treni, disagi in vista per lo sciopero

POSSIBILI DISAGI. Sarà un giovedì (11 giugno) di possibili disagi per chi si muove in treno. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì (12 giugno), infatti, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del servizio ferroviario, con ripercussioni anche sulle linee di Trenord

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Treni, disagi in vista per lo sciopero

Sarà un giovedì (11 giugno) di possibili disagi per chi si muove in treno. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì (12 giugno), infatti, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del servizio ferroviario, con ripercussioni anche sulle linee di Trenord. Sono previste delle fasce di garanzia: Trenord ha predisposto una lista di corse che circoleranno comunque tra le ore 6 le ore 9 e poi tra le 18 e le 21 (l’elenco è consultabile tramite il sito www.trenord.it). «Maggiori dettagli – spiega l’azienda – saranno disponibili sul sito Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra app».

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