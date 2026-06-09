Treni, disagi in vista per lo sciopero
POSSIBILI DISAGI. Sarà un giovedì (11 giugno) di possibili disagi per chi si muove in treno. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì (12 giugno), infatti, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del servizio ferroviario, con ripercussioni anche sulle linee di TrenordLettura meno di un minuto.
Sarà un giovedì (11 giugno) di possibili disagi per chi si muove in treno. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì (12 giugno), infatti, diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale del servizio ferroviario, con ripercussioni anche sulle linee di Trenord. Sono previste delle fasce di garanzia: Trenord ha predisposto una lista di corse che circoleranno comunque tra le ore 6 le ore 9 e poi tra le 18 e le 21 (l’elenco è consultabile tramite il sito www.trenord.it). «Maggiori dettagli – spiega l’azienda – saranno disponibili sul sito Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra app».
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