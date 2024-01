Treni, guasto sulla linea per Brescia. Mattinata difficile per i pendolari

Un guasto «all’infrastruttura», come recita un comunicato sul sito di Trenord, sta causando disagi per i pendolari bergamaschi. Mattinata decisamente complicata quella di mercoledì 17 gennaio per chi deve raggiungere Brescia ma anche per coloro che sono diretti a Milano. Il problema sarebbe derivato innanzitutto da un guasto sulla linea tra Montello e Palazzolo sull’Oglio su cui stanno operando i tecnici di Rfi.

Disagi anche sulla linea per Milano che, tuttavia, sembrano dovuti a guasti sui convogli piuttosto che a ripercussioni per il problema sulla rete. Verso il capoluogo, infatti, è stato cancellato il treno delle 7 da Bergamo per un guasto sul convoglio che è stato fatto partire da Verdello alle 7.11. Ritardi anche per quello delle 7.22 per Milano Porta Garibaldi che è dato in ritardo di 15 minuti e anche in questo caso per una rottura del treno. Sono 40, invece, i minuti di ritardo per il diretto a Cremona delle 6.43.