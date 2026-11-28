Treni, in orario l’84,4%. Ma linee bergamasche bocciate 16 volte nel 2026
TRASPORTI. Il bilancio di Trenord: più passeggeri e migliora la puntualità. Le direttrici orobiche: disagi e soppressioni nel 6,8% dei casi.Lettura 1 min.
Più corse, più viaggiatori. E la puntualità? In miglioramento, secondo Trenord, anche se rimane una quota rilevante di disservizi. La società del servizio ferroviario lombardo ha fatto il punto sulle performance dei primi dieci mesi dell’anno su scala regionale.
Il bilancio
Gli utenti continuano a salire, con una lunga rimonta dopo il tonfo della pandemia: tra gennaio e ottobre 2026 sono stati 178 milioni i passeggeri, in incremento del 4,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente. «A oggi, l’azienda – si legge in una nota – prevede che entro la fine del 2026 le frequentazioni torneranno ai livelli del 2019, anno in cui i passeggeri avevano raggiunto il dato record di 214 milioni». È cambiata la composizione della clientela, che ora cresce al sabato (+17% rispetto al 2019) e nei festivi (+21%) e resta ancora in contrazione nei feriali (-3,7%, mancano circa 30mila passeggeri al giorno), indizio di una maggior prevalenza del turismo e di un arretramento dei lavoratori, sui quali può aver inciso l’introduzione strutturale dello smartworking.
Offerta potenziata
È stata potenziata l’offerta, con un +6% delle corse tra gennaio e ottobre 2026 rispetto all’analogo periodo del 2025. Proiezioni alla mano, sull’intero 2026 si stimano 45,5 milioni di treni-chilometro, l’unità di misura del settore che combina il numero di corse e la distanza percorsa: si toccherà così «un’offerta record in Lombardia e in Italia», afferma Trenord, ipotizzando una crescita del 5% rispetto al 2025. Intanto, le opere proseguono: nel 2026 sono 216 i cantieri.
Capitolo puntualità. Sempre secondo la panoramica regionale, Trenord spiega che fra gennaio e ottobre l’84,4% dei treni è arrivato puntuale, mentre l’89,9% l’ha fatto entro 7 minuti dall’orario programmato e il 96,8% entro i 15 minuti. Solo a settembre e ottobre, l’incremento è di tre punti percentuali su base annua.
Le linee bergamasche
E Bergamo? L’azienda non ha fornito dati disaggregati. Alcuni segnali si possono però ricavare dai report del «bonus pendolari». Mettendo a sistema i bollettini disponibili per il 2026 (sino ad agosto), sulle otto direttrici che attraversano la Bergamasca s’è registrato il 6,8% di corse con ritardi superiori ai 15 minuti o con soppressioni totali o parziali. Nel medesimo arco temporale del 2025, la media era del 6,9%: di fatto, per i pendolari bergamaschi il miglioramento appare decisamente contenuto. Peraltro, nella finestra gennaio-agosto 2026 l’indennizzo è maturato per un totale di 16 volte (è la somma delle linee «bocciate» mese dopo mese), contro le 5 di gennaio-agosto 2025, anche se sul gap potrebbe aver inciso una differenza nella modalità di calcolo a seguito di alcune modifiche normative.
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