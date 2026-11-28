Più corse, più viaggiatori. E la puntualità? In miglioramento, secondo Trenord, anche se rimane una quota rilevante di disservizi. La società del servizio ferroviario lombardo ha fatto il punto sulle performance dei primi dieci mesi dell’anno su scala regionale.

Il bilancio

Gli utenti continuano a salire, con una lunga rimonta dopo il tonfo della pandemia: tra gennaio e ottobre 2026 sono stati 178 milioni i passeggeri, in incremento del 4,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente. «A oggi, l’azienda – si legge in una nota – prevede che entro la fine del 2026 le frequentazioni torneranno ai livelli del 2019, anno in cui i passeggeri avevano raggiunto il dato record di 214 milioni». È cambiata la composizione della clientela, che ora cresce al sabato (+17% rispetto al 2019) e nei festivi (+21%) e resta ancora in contrazione nei feriali (-3,7%, mancano circa 30mila passeggeri al giorno), indizio di una maggior prevalenza del turismo e di un arretramento dei lavoratori, sui quali può aver inciso l’introduzione strutturale dello smartworking.

Offerta potenziata

È stata potenziata l’offerta, con un +6% delle corse tra gennaio e ottobre 2026 rispetto all’analogo periodo del 2025. Proiezioni alla mano, sull’intero 2026 si stimano 45,5 milioni di treni-chilometro, l’unità di misura del settore che combina il numero di corse e la distanza percorsa: si toccherà così «un’offerta record in Lombardia e in Italia», afferma Trenord, ipotizzando una crescita del 5% rispetto al 2025. Intanto, le opere proseguono: nel 2026 sono 216 i cantieri.

Capitolo puntualità. Sempre secondo la panoramica regionale, Trenord spiega che fra gennaio e ottobre l’84,4% dei treni è arrivato puntuale, mentre l’89,9% l’ha fatto entro 7 minuti dall’orario programmato e il 96,8% entro i 15 minuti. Solo a settembre e ottobre, l’incremento è di tre punti percentuali su base annua.

Le linee bergamasche