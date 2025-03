Treni nel caos, martedì nero tra ritardi e cancellazioni

Ritardi e cancellazioni

Tra i disagi principali per i pendonari bergamaschi, il treno Bergamo-Milano Centrale delle 8,02 ha cumulato 51 minuti di ritardo, il Bergamo-Milano Centrale delle 9,02 è arrivato con 28 minuti di ritardo; nella direzione opposta, ritardi di 40 minuti per il Milano Centrale-Bergamo delle 8,05, 49 minuti di ritardo per il Milano Centrale-Bergamo delle 9,05 e 31 minuti di ritardo per il Milano Centrale-Bergamo delle 10,05. Cancellati poi il Calolziocorte-Ponte San Pietro delle 12,22, il Ponte San Pietro-Calolziocorte delle 13,15, il Brescia-Bergamo delle 8,57 e il Bergamo-Brescia delle 10,06.

Dalle 10,30, secondo Rfi, «nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è tornata regolare».