Treni, stop di 72 ore della linea Bergamo-Treviglio: bus sostitutivi per i viaggiatori

Nei giorni del grande rientro dalle vacanze natalizie si preannunciano disagi per il traffico ferroviario a causa dello stop totale alla circolazione dei treni tra Bergamo e Treviglio, in vigore dalle ore 3 di giovedì 4 gennaio fino alle ore 3 di domenica 7 gennaio. La frequentata linea sarà infatti interrotta per 72 ore, in modo da consentire i lavori di manutenzione programmati da Rfi, Rete ferroviaria italiana. I treni a lunga percorrenza saranno cancellati mentre quelli regionali saranno limitati a Treviglio.