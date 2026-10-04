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Cronaca / Bergamo Città Domenica 04 Ottobre 2026

Treno per Orio, Boccaleone chiede certezze: «Ritardi già evidenti»

IL COMITATO. Il Comitato di quartiere sollecita un cronoprogramma aggiornato, un confronto pubblico con Rfi e una data certa per l’apertura della passerella.

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Redazione Web
Redazione Web
Treno per Orio, Boccaleone chiede certezze: «Ritardi già evidenti»
Il cantiere per il treno per Orio

Bergamo

«I ritardi non sono emersi improvvisamente. Ora servono atti concreti». Il Comitato di quartiere Boccaleone interviene sulle difficoltà dei cantieri del Treno per Orio e chiede al Comune di Bergamo più trasparenza sui tempi e maggiore tutela dei residenti.

Treno per Orio, le segnalazioni sui ritardi

Secondo il Comitato, le criticità erano state segnalate da tempo da cittadini e stampa locale. Nei verbali del Tavolo promosso dal Comune con reti e comitati dei quartieri, ricorda il comunicato, figuravano preoccupazioni già nel marzo 2025. Nel luglio successivo il Comune dichiarava che «Rfi è in ritardo su tutto il cantiere».

Pur riconoscendo che la direzione tecnica dei lavori spetta a Rfi e alle imprese, il Comitato sostiene che l’amministrazione debba verificare le scadenze e condividere tempestivamente le difficoltà, anche prima di autorizzare o prolungare modifiche alla viabilità.

Passerella di Boccaleone ancora chiusa

Emblematico, per i residenti, è il caso della passerella ciclopedonale: dopo ripetuti rinvii, l’apertura sarebbe stata prospettata entro metà ottobre. Al 3 ottobre, riferisce il Comitato, risultava ancora chiusa, con disagi per pedoni, ciclisti, studenti e persone con mobilità ridotta.

Il Comitato chiede un cronoprogramma aggiornato e verificabile, chiarimenti sugli effetti della procedura contrattuale, una data certa per la passerella e un confronto pubblico con Rfi

Le richieste al Comune e a Rfi

Il comunicato richiama inoltre la previsione di completamento del collegamento ferroviario a dicembre 2027 e la procedura di risoluzione del contratto avviata da RFI per presunti inadempimenti dell’appaltatore, indicata come non ancora definita.

Il Comitato chiede un cronoprogramma aggiornato e verificabile, chiarimenti sugli effetti della procedura contrattuale, una data certa per la passerella e un confronto pubblico con Rfi. Sollecita anche collegamenti sicuri fino alla fine dei lavori: «Servono trasparenza, date verificabili e responsabilità politiche chiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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