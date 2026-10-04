Treno per Orio, Boccaleone chiede certezze: «Ritardi già evidenti»

«I ritardi non sono emersi improvvisamente. Ora servono atti concreti». Il Comitato di quartiere Boccaleone interviene sulle difficoltà dei cantieri del Treno per Orio e chiede al Comune di Bergamo più trasparenza sui tempi e maggiore tutela dei residenti.

Treno per Orio, le segnalazioni sui ritardi

Secondo il Comitato, le criticità erano state segnalate da tempo da cittadini e stampa locale. Nei verbali del Tavolo promosso dal Comune con reti e comitati dei quartieri, ricorda il comunicato, figuravano preoccupazioni già nel marzo 2025. Nel luglio successivo il Comune dichiarava che «Rfi è in ritardo su tutto il cantiere».

Pur riconoscendo che la direzione tecnica dei lavori spetta a Rfi e alle imprese, il Comitato sostiene che l’amministrazione debba verificare le scadenze e condividere tempestivamente le difficoltà, anche prima di autorizzare o prolungare modifiche alla viabilità.

Passerella di Boccaleone ancora chiusa

Emblematico, per i residenti, è il caso della passerella ciclopedonale: dopo ripetuti rinvii, l’apertura sarebbe stata prospettata entro metà ottobre. Al 3 ottobre, riferisce il Comitato, risultava ancora chiusa, con disagi per pedoni, ciclisti, studenti e persone con mobilità ridotta.

Il Comitato chiede un cronoprogramma aggiornato e verificabile, chiarimenti sugli effetti della procedura contrattuale, una data certa per la passerella e un confronto pubblico con Rfi

Le richieste al Comune e a Rfi

Il comunicato richiama inoltre la previsione di completamento del collegamento ferroviario a dicembre 2027 e la procedura di risoluzione del contratto avviata da RFI per presunti inadempimenti dell’appaltatore, indicata come non ancora definita.