Trovato un vecchio ordigno bellico allo scalo merci di Brescia: ecco i treni cancellati la sera

La circolazione sulla tratta ferroviaria tra Bergamo e Brescia nella giornata di giovedì 28 settembre è stata sospesa allo scalo merci di Brescia, in via Vergnano, perché è stato rinvenuto un ordigno bellico: in azione gli artificieri da Cremona per quello che a tutta prima pare essere una bomba d’aereo. A renderlo noto Trenord con un alert diffuso intorno alle 14 di giovedì 28 settembre . La circolazione dei treni tra Rovato e Brescia è stata sospesa e si registrano ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni.