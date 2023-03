Truffe, impennata dal 2019: + 42%. Gli over 65 i più colpiti

«Hanno tentato anche con me». Per spigare quanto i truffatori on line – e non solo – siano senza scrupoli, basti pensare che non si sono fatti problemi a contattare anche il questore Stanislao Schimera per proporgli una truffaldina modifiche alle utenze di casa. Questore che, ovviamente, non c’è cascato: «La telefonata è stata cortese – racconta – e mi hanno proposto dei fantomatici vantaggi nel passare a un altro gestore. Ma la conferma che c’era più di qualcosa di strano l’ho avuta quando mi hanno chiesto i documenti». Lì è uscita l’esperienza decennale del poliziotto: «Scusi, ma se avete già tutti i miei dati, perché vi devo mandare la mia carta d’identità? Di fronte a questa mia domanda, l’interlocutrice ha chiosato, farfugliando che mi avrebbe richiamato un suo collega a cui avrei dovuto solo rispondere “sì”. Ovviamente non li ho mai più risentiti». Ma anche se non si è un poliziotto è possibile evitare di farsi truffare: «Il consiglio principale è: chiudete il telefono», sentenzia il questore Schimera.