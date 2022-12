Turismo, Ponte dell’Immacolata con i fiocchi, tra battesimo degli sci e possibili nevicate

Il Ponte dell’Immacolata, che si allunga ulteriormente con la festività milanese di Sant’Ambrogio del 7 dicembre, si preannuncia particolarmente fortunato per la ricettività bergamasca. C’è ancora qualche disponibilità negli hotel, specialmente in città, ma nelle Valli si confida nel tutto o quasi esaurito, oltre che nel meteo, che condiziona fino all’ultimo le prenotazioni . Bene anche il lago, con turisti provenienti da tutto il Nord Italia. Sempre più gettonate le terme e il turismo wellness legato a hotel con spa, pronti a offrire pacchetti rigeneranti per una pausa in vista delle festività.