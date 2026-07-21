Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori
SICUREZZA. I due sono stati bloccati in flagranza sull’autobus della linea 1 dopo il furto del cellulare a un turista polacco. Disposto il divieto di dimora in Bergamasca.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Due uomini di 28 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un turista polacco di 45 anni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a bordo dell’autobus di linea numero 1, lungo la tratta tra Città Alta e Torre de’ Roveri.
Controlli in borghese sugli autobus
L’intervento rientra in un’attività di controllo avviata dopo alcune denunce presentate da turisti derubati sui mezzi pubblici diretti verso Città Alta. I carabinieri di Bergamo Alta avevano quindi predisposto servizi in abiti civili sugli autobus maggiormente interessati dal fenomeno.
Durante uno di questi controlli, i militari hanno notato i due uomini avvicinarsi a un turista che viaggiava con uno zaino appoggiato sopra una valigia. Approfittando dell’affollamento, uno dei due ha sottratto un telefono cellulare Samsung, passandolo subito dopo al complice.
Telefono recuperato e restituito
La scena è stata osservata dai carabinieri presenti a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando il cellulare, poi restituito al proprietario. Le fasi del furto sono state riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza.
I due arrestati, cittadini cubani senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono comparsi il 21 luglio davanti al giudice del Tribunale di Bergamo. L’arresto è stato convalidato. Per entrambi sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Milano e il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.
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