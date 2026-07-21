Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 21 Luglio 2026

Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori

SICUREZZA. I due sono stati bloccati in flagranza sull’autobus della linea 1 dopo il furto del cellulare a un turista polacco. Disposto il divieto di dimora in Bergamasca.

Lettura meno di un minuto.
Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori
Un frame del filmato che ha ripreso i due borseggiatori in azione su un’autobus per Città Alta. I due ladri sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri in borghese.

Bergamo

Due uomini di 28 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un turista polacco di 45 anni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a bordo dell’autobus di linea numero 1, lungo la tratta tra Città Alta e Torre de’ Roveri.

Controlli in borghese sugli autobus

Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori
I carabinieri di Città Alta

L’intervento rientra in un’attività di controllo avviata dopo alcune denunce presentate da turisti derubati sui mezzi pubblici diretti verso Città Alta. I carabinieri di Bergamo Alta avevano quindi predisposto servizi in abiti civili sugli autobus maggiormente interessati dal fenomeno.

Durante uno di questi controlli, i militari hanno notato i due uomini avvicinarsi a un turista che viaggiava con uno zaino appoggiato sopra una valigia. Approfittando dell’affollamento, uno dei due ha sottratto un telefono cellulare Samsung, passandolo subito dopo al complice.

Telefono recuperato e restituito

La scena è stata osservata dai carabinieri presenti a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando il cellulare, poi restituito al proprietario. Le fasi del furto sono state riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza.

I due arrestati, cittadini cubani senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono comparsi il 21 luglio davanti al giudice del Tribunale di Bergamo. L’arresto è stato convalidato. Per entrambi sono stati disposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Milano e il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Criminalità
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
carabinieri di Bergamo