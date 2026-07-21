Turista derubato sul bus per Città Alta, i carabinieri in borghese arrestano i due borseggiatori

Due uomini di 28 e 33 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di furto con destrezza ai danni di un turista polacco di 45 anni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a bordo dell’autobus di linea numero 1, lungo la tratta tra Città Alta e Torre de’ Roveri.

Controlli in borghese sugli autobus

I carabinieri di Città Alta L’intervento rientra in un’attività di controllo avviata dopo alcune denunce presentate da turisti derubati sui mezzi pubblici diretti verso Città Alta. I carabinieri di Bergamo Alta avevano quindi predisposto servizi in abiti civili sugli autobus maggiormente interessati dal fenomeno.

Durante uno di questi controlli, i militari hanno notato i due uomini avvicinarsi a un turista che viaggiava con uno zaino appoggiato sopra una valigia. Approfittando dell’affollamento, uno dei due ha sottratto un telefono cellulare Samsung, passandolo subito dopo al complice.

Telefono recuperato e restituito

La scena è stata osservata dai carabinieri presenti a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando il cellulare, poi restituito al proprietario. Le fasi del furto sono state riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza.