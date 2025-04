Turisti in auto, nuovo collegamento dallo stadio a Città Alta

Tutto a un costo di 200 euro, per comitive di turisti che arrivano in città spostandosi autonomamente. Il servizio Bergamo Easy Access, ideato per facilitare l’accesso al centro storico da parte dei gruppi di visitatori, si arricchisce di una nuova opzione pensata proprio per chi raggiunge il capoluogo con auto private. D’ora in poi sarà possibile posteggiare per l’intera giornata fino a 9 veicoli al parcheggio interrato di piazzale Goisis, usufruendo di un trasferimento con autobus elettrico fino a Colle Aperto.

Mobilità turistica sostenibile

«Con questa nuova iniziativa continuiamo a investire in una mobilità turistica sostenibile e rispettosa della qualità della vita urbana - spiega Marco Berlanda, assessore alla Mobilità Comune di Bergamo -. L’obiettivo è accogliere i visitatori con servizi efficienti che permettano di vivere appieno la bellezza di Città Alta, senza gravare sul traffico in una delle aree più sensibili della città. Un turismo più ordinato, più ecologico e meglio organizzato è anche un modo per tutelare il nostro patrimonio e offrire un’immagine sempre più accogliente della città». L’autobus utilizzato per il servizio ha una capienza fino a 60 posti e, su richiesta, è possibile aggiungere ulteriori posti auto.

Il parcheggio dello stadio

Il parcheggio dello stadio, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (tranne a ridosso delle partite dell’Atalanta) «rappresenta un passo fondamentale nell’incentivazione della mobilità sostenibile – dice Vito Pavone, dirigente dell’Area Mobilità, Infrastrutture e Tecnologie di Atb –. Non solo offre una soluzione pratica per parcheggiare, ma favorisce anche l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi come i trasporti pubblici. Inoltre, il facile accesso all’autostrada lo rende particolarmente conveniente per chi arriva da fuori città, evitando il congestionamento delle strade centrali e incentivando una mobilità più fluida e rispettosa dell’ambiente».