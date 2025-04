Tutela della salute, Palafrizzoni elimina l’uso del glifosate

Cos’è il glifosate

Il glifosate, uno degli erbicidi più utilizzati a livello mondiale nella gestione del verde pubblico e in agricoltura, è da tempo al centro del dibattito scientifico per i suoi potenziali effetti negativi sulla salute. L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) lo ha classificato come sostanza “probabilmente cancerogena per l’uomo” (categoria 2A). In Italia, l’uso del glifosate è già vietato in aree frequentate dalla popolazione come parchi, giardini, campi sportivi, cortili scolastici e aree gioco. A Bergamo, fino ad oggi, era impiegato esclusivamente nei cimiteri dove garantiva un diserbo efficace.