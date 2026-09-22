Un fondo da 40 mila euro per minori con gravi disabilità e fragilità
L’INIZIATIVA. Fondazione Angelo Custode, Diakonia e Fondazione Cassa Rurale di Treviglio a sostegno di bambini e di famiglie in difficoltà economica e sociale.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
È nato il Fondo corrente dedicato al «Sostegno ai minori con gravi disabilità o in condizione di grave marginalità». Lo promuovono due fondazioni dell’ambito diocesano bergamasco, l’Angelo Custode e Diakonia (estensione operativa, quest’ultima, della Caritas) con l’aggiunta e il supporto gestionale della Fondazione della Cassa rurale di Treviglio.
Operativo da subito, si tratta di un fondo aperto che parte con una dotazione iniziale, in attesa di futuri contributi da privati o imprese, di 40 mila euro: i 10 mila euro a testa messi dalle due fondazioni diocesane sono stati «raddoppiati» dall’ente filantropico di Treviglio.
L’iniziativa è stata presentata martedì 22 settembre presso la Fondazione Angelo Custode di via Morelli a Bergamo, nei locali della nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. E proprio i minori (assieme al sostegno alle loro famiglie) sono l’obiettivo di tutela, come hanno spiegato Giuseppe Giovanelli (direttore dell’Angelo Custode e presidente di Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente della fondazione trevigliese) e don Roberto Trussardi (direttore della Caritas bergamasca): quelli disabili gravi, presi in carico dalla Casa Amoris Laetitia dell’Angelo Custode e provenienti da tutta Italia, spesso appartenenti a famiglie in difficoltà economica; e quelli a rischio di marginalità e fragilità sociale che, con le loro mamme (specialmente immigrate africane), vivono negli appartamenti messi a disposizione da SaraCasa, l’iniziativa di Caritas e Diakonia a Monterosso che intende dare a questi nuclei un punto di ripartenza e di autonomia nella dignità.
Per contribuire, tutte le info da mercoledì 23 settembre sul sito: fondazionecassaruraletreviglio.it.
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