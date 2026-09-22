Un fondo da 40 mila euro per minori con gravi disabilità e fragilità

Fondazione Angelo Custode - presentazione Fondo Corrente "Sostegno ai minori con gravi disabilità o in condizione di grave marginalità".Nella foto: Giuseppe Giovanelli (presidente Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente Fond Cassa Rurale di Treviglio), Don Roberto Trussardi (presidente Caritas Bergamasca)

(Foto di Sergio Agazzi)

L’iniziativa è stata presentata martedì 22 settembre presso la Fondazione Angelo Custode di via Morelli a Bergamo, nei locali della nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. E proprio i minori (assieme al sostegno alle loro famiglie) sono l’obiettivo di tutela, come hanno spiegato Giuseppe Giovanelli (direttore dell’Angelo Custode e presidente di Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente della fondazione trevigliese) e don Roberto Trussardi (direttore della Caritas bergamasca): quelli disabili gravi, presi in carico dalla Casa Amoris Laetitia dell’Angelo Custode e provenienti da tutta Italia, spesso appartenenti a famiglie in difficoltà economica; e quelli a rischio di marginalità e fragilità sociale che, con le loro mamme (specialmente immigrate africane), vivono negli appartamenti messi a disposizione da SaraCasa, l’iniziativa di Caritas e Diakonia a Monterosso che intende dare a questi nuclei un punto di ripartenza e di autonomia nella dignità.