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Cronaca / Bergamo Città Martedì 22 Settembre 2026

Un fondo da 40 mila euro per minori con gravi disabilità e fragilità

L’INIZIATIVA. Fondazione Angelo Custode, Diakonia e Fondazione Cassa Rurale di Treviglio a sostegno di bambini e di famiglie in difficoltà economica e sociale.

Lettura meno di un minuto.
Sergio Rizza
Sergio Rizza Collaboratore
Un fondo da 40 mila euro per minori con gravi disabilità e fragilità
Fondazione Angelo Custode - presentazione Fondo Corrente «Sostegno ai minori con gravi disabilità o in condizione di grave marginalità».Nella foto: Silvio Negri, Giuseppe Giovanelli (presidente Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente Fondazione Cassa Rurale di Treviglio), Maria Luisa Galli (responsabile Casa Amoris Laetitia), don Roberto Trussardi (presidente Caritas bergamasca), Mons. Vittorio Nozza (presidente fondazione Angelo Custode)
(Foto di Sergio Agazzi)

Bergamo

È nato il Fondo corrente dedicato al «Sostegno ai minori con gravi disabilità o in condizione di grave marginalità». Lo promuovono due fondazioni dell’ambito diocesano bergamasco, l’Angelo Custode e Diakonia (estensione operativa, quest’ultima, della Caritas) con l’aggiunta e il supporto gestionale della Fondazione della Cassa rurale di Treviglio.

Operativo da subito, si tratta di un fondo aperto che parte con una dotazione iniziale, in attesa di futuri contributi da privati o imprese, di 40 mila euro: i 10 mila euro a testa messi dalle due fondazioni diocesane sono stati «raddoppiati» dall’ente filantropico di Treviglio.

Un fondo da 40 mila euro per minori con gravi disabilità e fragilità
Fondazione Angelo Custode - presentazione Fondo Corrente "Sostegno ai minori con gravi disabilità o in condizione di grave marginalità".Nella foto: Giuseppe Giovanelli (presidente Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente Fond Cassa Rurale di Treviglio), Don Roberto Trussardi (presidente Caritas Bergamasca)
(Foto di Sergio Agazzi)

L’iniziativa è stata presentata martedì 22 settembre presso la Fondazione Angelo Custode di via Morelli a Bergamo, nei locali della nuova Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. E proprio i minori (assieme al sostegno alle loro famiglie) sono l’obiettivo di tutela, come hanno spiegato Giuseppe Giovanelli (direttore dell’Angelo Custode e presidente di Diakonia), Giovanni Grazioli (presidente della fondazione trevigliese) e don Roberto Trussardi (direttore della Caritas bergamasca): quelli disabili gravi, presi in carico dalla Casa Amoris Laetitia dell’Angelo Custode e provenienti da tutta Italia, spesso appartenenti a famiglie in difficoltà economica; e quelli a rischio di marginalità e fragilità sociale che, con le loro mamme (specialmente immigrate africane), vivono negli appartamenti messi a disposizione da SaraCasa, l’iniziativa di Caritas e Diakonia a Monterosso che intende dare a questi nuclei un punto di ripartenza e di autonomia nella dignità.

Per contribuire, tutte le info da mercoledì 23 settembre sul sito: fondazionecassaruraletreviglio.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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